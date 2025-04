I ghisa a quattro zampe di Milano da 25 anni sempre in prima linea

Milano. Da allora sono passati 25 anni. Un quarto di secolo da quel marzo 2000, dove tutto ebbe inizio, in cui gli agenti a quattro zampe si sono succeduti numerosi, soprattutto perché l'età media per questo di tipo di attività si aggira sui 10/12 anni.Tutti pastori tedeschi provenienti da Austria, Germania, Svizzera, Cecoslovacchia e qualcuno anche dall'Italia. «Tra le varie razze è il più equilibrato per questo tipo di impiego, ha una buona presa, sa giocare e soprattutto sa stare in mezzo alla gente», spiega l'istruttrice e assistente esperta, Alice Lottici. In totale sono dieci gli animali antidroga in servizio, anche se da un paio di mesi sono diventati nove perché Bond, che ha 12 anni, è andato in pensione.

