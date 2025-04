Chi è Liliana Segre simbolo della Shoah

Liliana Segre è una sopravvissuta italiana alla Shoah e testimone della deportazione ad Auschwitz. Senatrice a vita dal 2018, è stata nominata per “avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. Liliana Segre nasce a Milano il 10 settembre 1930 in una famiglia di origini ebraiche. A otto anni viene espulsa da scuola a causa delle leggi razziali fasciste del 1938, un’esperienza che segna profondamente la sua infanzia.Nel 1943, dopo l’occupazione nazista dell’Italia, Segre tenta con il padre di fuggire in Svizzera. Viene però arrestata al confine e, il 30 gennaio 1944, deportata ad Auschwitz-Birkenau. Ha tredici anni. Dal Binario 21 della Stazione Centrale di Milano parte il convoglio che la porterà al campo di sterminio. Dei 776 bambini italiani deportati nei lager nazisti, solo 25 sopravvivranno. Cultweb.it - Chi è Liliana Segre, simbolo della Shoah? Leggi su Cultweb.it è una sopravvissuta italiana allae testimonedeportazione ad Auschwitz. Senatrice a vita dal 2018, è stata nominata per “avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”.nasce a Milano il 10 settembre 1930 in una famiglia di origini ebraiche. A otto anni viene espulsa da scuola a causa delle leggi razziali fasciste del 1938, un’esperienza che segna profondamente la sua infanzia.Nel 1943, dopo l’occupazione nazista dell’Italia,tenta con il padre di fuggire in Svizzera. Viene però arrestata al confine e, il 30 gennaio 1944, deportata ad Auschwitz-Birkenau. Ha tredici anni. Dal Binario 21Stazione Centrale di Milano parte il convoglio che la porterà al campo di sterminio. Dei 776 bambini italiani deportati nei lager nazisti, solo 25 sopravvivranno.

