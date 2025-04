Lotito ai funerali del Papa Maestro di umanità e misericordia il suo messaggio dà speranza

Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ricorda Papa Francesco nel giorno dei suoi funerali Golssip.it - Lotito ai funerali del Papa: “Maestro di umanità e misericordia, il suo messaggio dà speranza” Leggi su Golssip.it Così Claudio, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ricordaFrancesco nel giorno dei suoi

Papa: Lotito 'suo messaggio continua a infondere speranza' - "Ho partecipato con emozione ai funerali solenni di Papa Francesco, sentendomi profondamente coinvolto come uomo e credente. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Lazio, Lotito: “Papa Francesco maestro di umanità. La sua eredità da custodire” - Ha voluto rendere ancora una volta omaggio a Papa Francesco il presidente Claudio Lotito, intervenuto nel giorno del funerale del Santo Padre ... 🔗msn.com

Lotito emozionato ai funerali di Papa Francesco: "Mi sento particolarmente coinvolto" - Il presidente della Lazio ha preso parte all'ultimo saluto al pontefice: "Ci lascia un'eredità straordinaria di amore e semplicità" ... 🔗corrieredellosport.it