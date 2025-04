8220Un Film Minecraft8221 domina il box office del 25 aprile oltre 10 milioni di incasso in Italia

Italiano con numeri sempre più importanti. È buono il debutto di un altro adattamento da un videogame: "Until Dawn" è al secondo posto. Leggi su Fanpage.it L'adattamento cinematografico del videogioco più venduto al mondo conquista il pubblicono con numeri sempre più importanti. È buono il debutto di un altro adattamento da un videogame: "Until Dawn" è al secondo posto.

Approfondimenti da altre fonti

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame - I primi dati degli incassi ottenuti da Un film Minecraft sembrano portare a potenziali incassi record per un adattamento cinematografico di un videogioco. Un film Minecraft ha stabilito un nuovo record per un adattamento di un videogioco: il progetto con star Jack Black e Jason Momoa ha infatti incassato 10.55 milioni di dollari grazie alle visioni in anteprima. Il progetto targato Warner Bros e Legendary ha infatti superato i dati registrati da titoli tratti da popolari giochi. 🔗movieplayer.it

Liliana Segre: il film documentario che racconta la sua testimonianza della Shoah - Affronta il dolore di una esperienza indicibile, si mostra con la famiglia non senza complicazioni, si apre al pubblico con generosità, si fa conoscere meglio di quanto non abbia già fatto in questi anni, a costo - ormai è storia nota - di attirare l'odio social, ma Liliana Segre, classe 1930, mantiene la lucidità implacabile di "essere Segre", oggi una delle ultime persone a testimoniare la Shoah. 🔗quotidiano.net

"Sano come un pesce": iniziano le riprese del nuovo film di Giovanni Cangialosi e Paola Salute - Al via nell'isola di Marettimo le riprese del nuovo film dal titolo "Sano come un Pesce", un film di Giovanni Cangialosi e Paola Salute, con la regia degli stessi autori insieme a Bruno Tedeschi. "Il film - si legge in una nota - è un brillante giallo comico ambientato in un suggestivo borgo... 🔗palermotoday.it