LIVE Arnaldi Djokovic 3 2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA scambio di break in avvio di 1 set

DIRETTA LIVE30-30 Ace (1°).15-30 Risposta profonda del ligure ed errore del serbo.15-15 Servizio e rovescio lungoriga Djokovic.0-15 Doppio fallo (1°) Djokovic.3-2 Ancora una risposta out del serbo.A-40 Non risponde in campo di dritto Djokovic.Seconda40-40 A segno ancora con il lungoriga di rovescio, poi formalità di dritto.A-40 Super punto di Arnaldi, che picchia di dritto e poi ricama con la smorzata e il tocco di volo!40-40 Con il lungoriga di rovescio Djokovic.A-40 Servizio vincente!40-40 Con il dritto vincente inside out Arnaldi!30-40 Strappa di rovescio il ligure e offre ancora una palla break.30-30 Sbaglia di rovescio, aggredito dalla risposta sulla seconda Arnaldi.30-15 Gran servizio slice.15-15 Palla corta a segno Arnaldi!0-15 Gran risposta d’anticipo di dritto del serbo. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic 3-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: scambio di break in avvio di 1° set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ace (1°).15-30 Risposta profonda del ligure ed errore del serbo.15-15 Servizio e rovescio lungoriga.0-15 Doppio fallo (1°).3-2 Ancora una risposta out del serbo.A-40 Non risponde in campo di dritto.Seconda40-40 A segno ancora con il lungoriga di rovescio, poi formalità di dritto.A-40 Super punto di, che picchia di dritto e poi ricama con la smorzata e il tocco di volo!40-40 Con il lungoriga di rovescio.A-40 Servizio vincente!40-40 Con il dritto vincente inside out!30-40 Strappa di rovescio il ligure e offre ancora una palla.30-30 Sbaglia di rovescio, aggredito dalla risposta sulla seconda.30-15 Gran servizio slice.15-15 Palla corta a segno!0-15 Gran risposta d’anticipo di dritto del serbo.

