Infantino ampquotA settembre una partita in onore e in memoria di Papa Francescoampquot

partita in memoria di Papa Francesco. Nel giorno del funerale a San Pieto del Pontefice, il presidente della FIFA Gianni Infantino, presente. Leggi su Calciomercato.com UnaindiFrancesco. Nel giorno del funerale a San Pieto del Pontefice, il presidente della FIFA Gianni, presente.

Infantino: «A settembre partita in onore di Papa Francesco con le più grandi leggende del calcio» - Gianni Infantino, presidente Fifa, presente a Roma per i funerali di Papa Francesco, venuto a mancare il 22 aprile scorso. Il numero uno della Fifa ha poi rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: «A settembre faremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende del calcio per onorare il suo ricordo ed unire tutti. È questo il messaggio più importante che il Papa ha saputo dare. 🔗ilnapolista.it

Infantino ricorda il Papa: «Ecco cosa mi disse qualche mese fa. A settembre per commemorarlo faremo…» - Infantino, presidente della FIFA, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è stata la scomparsa del Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del Papa durante il cordoglio. Ecco le parole. CORDOGLIO – «A settembre faremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende […] 🔗calcionews24.com

