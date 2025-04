Dall’Igna punzecchia Bagnaia Onestamente mi aspettavo di più da lui Nelle Sprint ha sempre difficoltà

Sprint del Gran Premio di Spagna 2025, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Sulla pista di Jerez de la Frontera, la casa di Borgo Panigale è riuscita infatti nell’impresa di monopolizzare le prime sei posizioni con Marc Marquez che ha dominato la scena davanti al fratello Alex e all’azzurro Francesco Bagnaia.Grande soddisfazione dunque per l’ingegnere Gigi Dall’Igna, che ha commentato anche la caduta del pole-man Fabio Quartararo con la Yamaha: “Quartararo è stato anche un po’ sfortunato, perché secondo me oggi era veramente competitivo e ci avrebbe dato fastidio fino alla fine. La gara di domani dobbiamo prepararla bene questa sera se vogliamo ottenere un risultato simile a quello di oggi. Comunque sono stati bravi tutti quanti, perché sei moto davanti è un sogno che si avvera“. Oasport.it - Dall’Igna punzecchia Bagnaia: “Onestamente mi aspettavo di più da lui. Nelle Sprint ha sempre difficoltà” Leggi su Oasport.it Bilancio trionfale per Ducati al termine delladel Gran Premio di Spagna 2025, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Sulla pista di Jerez de la Frontera, la casa di Borgo Panigale è riuscita infatti nell’impresa di monopolizzare le prime sei posizioni con Marc Marquez che ha dominato la scena davanti al fratello Alex e all’azzurro Francesco.Grande soddisfazione dunque per l’ingegnere Gigi, che ha commentato anche la caduta del pole-man Fabio Quartararo con la Yamaha: “Quartararo è stato anche un po’ sfortunato, perché secondo me oggi era veramente competitivo e ci avrebbe dato fastidio fino alla fine. La gara di domani dobbiamo prepararla bene questa sera se vogliamo ottenere un risultato simile a quello di oggi. Comunque sono stati bravi tutti quanti, perché sei moto davanti è un sogno che si avvera“.

