Bagnaia spiega il suo problema durante le Sprint Race 8220È un limite grosso faccio fatica a capire8221

Bagnaia non riesce a capire perché il suo passo nelle Sprint Race sia spesso così bloccato. Il pilota della Ducati spiega: "Quando provo ad avvicinarmi al pilota davanti provo grossi problemi con la gomma davanti".

