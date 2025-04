Russia ha ripreso Kursk l’annuncio di Putin – Video

"Abbiamo riconquistato la regione di Kursk". Vladimir Putin annuncia la conclusione dell'operazione per riconquistare la regione della Russia invasa dall'Ucraina ad agosto 2024. Il presidente russo, in un Video diffuso dal Cremlino, comunica la notizia – non confermata da parte ucraina – mentre Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano in Vaticano.

"Abbiamo riconquistato la regione di Kursk". Vladimir Putin annuncia la conclusione dell'operazione per riconquistare la regione della Russia invasa dall'Ucraina ad agosto 2024. Il presidente russo, in un video diffuso dal Cremlino, comunica la notizia – non confermata da parte ucraina – mentre Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano in Vaticano.

Cosa vuole davvero Putin? Che i rapporti con gli Stati Uniti si siano distesi dall'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca è ormai una certezza.

Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell'esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un'idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: "Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà"». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d'armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev

