Mattinata di cadute in montagna elicotteri in volo in Valsassina

cadute in montagna, doppio intervento dell'elisoccorso nella Mattinata di sabato 26 aprile.La prima chiamata al 112, numero unico per le emergenze, intorno alle 11.30 nei boschi sopra Casargo, non lontano dal Rifugio Ariàal. Per soccorrere la persona caduta sono stati inviati una squadra del. Leccotoday.it - Mattinata di cadute in montagna: elicotteri in volo in Valsassina Leggi su Leccotoday.it in, doppio intervento dell'elisoccorso nelladi sabato 26 aprile.La prima chiamata al 112, numero unico per le emergenze, intorno alle 11.30 nei boschi sopra Casargo, non lontano dal Rifugio Ariàal. Per soccorrere la persona caduta sono stati inviati una squadra del.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Spazio montagna. Un patrimonio da difendere, un futuro da costruire”: la due giorni di FdI a La Thuile - “Spazio montagna. Un patrimonio da difendere, un futuro da costruire”. È il titolo della due giorni che i gruppi parlamentari di FdI della Camera e del Senato hanno organizzato, per l’11 e il 12 aprile, a La Thuile (Aosta) nel TH La Thuile – Planibel Hotel, Frazione Entreves, 158. “Spazio montagna. Un patrimonio da difendere, un futuro da costruire” «La salvaguardia delle nostre montagne è una priorità per il governo Meloni, che ha presentato per la prima volta una legge per definire una strategia di valorizzazione e difesa dei territori montani, stanziando le risorse necessarie per ... 🔗secoloditalia.it

Pistola nascosta nell'armadio e una montagna di anabolizzanti e anfetamine: arrestato - Pistola, anfetamine e anabolizzanti, finisce in manette un 29enne di Città della Pieve, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato dai militari nei pressi dell’area... 🔗perugiatoday.it

Schianti e code: altra mattinata folle per il traffico di Lecco - Mattinata horror per il traffico di Lecco (e non solo). La giornata di giovedì 6 febbraio si è aperta, infatti, con un doppio schianto: intorno alle 6.30, lungo la carreggiata nord del ponte Manzoni, si è verificato uno scontro tra autovetture che ha portato alla formazione di lunghe code già ben... 🔗leccotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mattinata di cadute in montagna: elicotteri in volo in Valsassina; Slavine sul Monte Vettore: 8 persone rimaste bloccate (Video e Foto); ?? Ragazza precipita per decine di metri in montagna: è grave in ospedale; Domenica 'nera' sulle piste di Bobbio: in volo due elicotteri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattinata di cadute in montagna: elicotteri in volo in Valsassina - Interventi di squadre del Soccorso alpino e del mezzo aereo di Areu fra Casargo e lo Zucco Angelone per due escursionisti rimasti feriti ... 🔗leccotoday.it

Incidente in montagna durante l’arrampicata, due feriti - Incidente durante l'arrampicata in montagna al Vajo dell'Orsa, a Brentino Belluno: due persone trasportate in ospedale. 🔗veronaoggi.it

Precipita per 25 metri in un crepaccio: si alzano in volo due elicotteri per cercare di salvare uno scialpinista - L'allerta è scattata negli scorsi giorni, dopo che uno scialpinista è caduto da un'altezza di 25 metri in un crepaccio ... Una squadra di tecnici a bordo di un elicottero si è subito recata sul luogo ... 🔗ildolomiti.it