Mom orario festivo il 26 aprile sorprende pendolari e lavoratori disagi e lamentele

disagi a lavoratori e pendolari l'inspiegabile decisione di Mom di applicare alla giornata di oggi, 26 aprile, l'orario festivo anziché quello feriale. L'azienda di trasporti si è limitata a comunicare questa decisione (con una riduzione delle corse dell'80%) solo attraverso. Trevisotoday.it - Mom, l'orario festivo il 26 aprile sorprende pendolari e lavoratori: disagi e lamentele Leggi su Trevisotoday.it Ha provocato gravil'inspiegabile decisione di Mom di applicare alla giornata di oggi, 26, l'anziché quello feriale. L'azienda di trasporti si è limitata a comunicare questa decisione (con una riduzione delle corse dell'80%) solo attraverso.

Mom, corse tagliate del 4,5%: si parte il 26 aprile. Interrogazione in Regione - TREVISO - Il primo ridimensionamento delle corse di Mom per la mancanza di passeggeri scatterà il 26 aprile. La società degli autobus ha chiesto e ottenuto di poter ... 🔗ilgazzettino.it