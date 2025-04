Spotify aumenta il prezzo lo streaming musicale come quello video quanto spendiamo in abbonamenti

Spotify hanno iniziato a farsi strada anche in Italia. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso dello streaming musicale starebbe valutando un rincaro di 1-2 dollari mensili su alcuni piani Premium, insieme all’introduzione di nuove formule legate agli audiolibri. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’attenzione è alta, soprattutto dopo gli aumenti già avvenuti nel 2023, che avevano già alzato l’asticella dei prezzi.Spotify pensa a un nuovo aumento dei prezziSpotify è ormai un compagno quotidiano per milioni di utenti italiani (In Italia, secondo dati Agcom del 2024, Spotify è tra le piattaforme di streaming più utilizzate)?, ma il costo dell’abbonamento Premium è cambiato sensibilmente negli ultimi due anni. Quifinanza.it - Spotify aumenta il prezzo, lo streaming musicale come quello video: quanto spendiamo in abbonamenti Leggi su Quifinanza.it Negli ultimi giorni le indiscrezioni su un possibile aumento dihanno iniziato a farsi strada anche in Italia. Secondoriportato da Bloomberg, il colosso dellostarebbe valutando un rincaro di 1-2 dollari mensili su alcuni piani Premium, insieme all’introduzione di nuove formule legate agli audiolibri. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’attenzione è alta, soprattutto dopo gli aumenti già avvenuti nel 2023, che avevano già alzato l’asticella dei prezzi.pensa a un nuovo aumento dei prezziè ormai un compagno quotidiano per milioni di utenti italiani (In Italia, secondo dati Agcom del 2024,è tra le piattaforme dipiù utilizzate)?, ma il costo dell’abbonamento Premium è cambiato sensibilmente negli ultimi due anni.

Spotify aumenta il prezzo, lo streaming musicale come quello video: quanto spendiamo in abbonamenti; Spotify aumenta il prezzo degli abbonamenti. Un euro in più in Europa e Sudamerica; Spotify aumenta i prezzi degli abbonamenti, cosa cambia; Spotify aumenta di nuovo i prezzi, ma l'audio lossless è ancora una chimera.

