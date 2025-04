Bergamonews.it - Scivola sul sentiero che porta al Curò e precipita per 100 metri: muore 54enne

Valbondione. Tragedia in Alta Val Seriana nella mattina di sabato 26 aprile. Flavio Mologni,residente a Scanzorosciate, è morto dopo essereto sulcheal rifugio, in territorio di Valbondione.L’allarme è scattato alcuni minuti prima delle 13. Ilstava percorrendo ilinvernale per raggiungere il rifugio insieme a 4 amici quando sarebbeto per circa 100.Da Bergamo è decollato l’elisoccorso del 118 e l’uomo è stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino della stazione di Valbondione: purtroppo non c’è stato nulla da fare. Informati anche i carabinieri di Clusone.