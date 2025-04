UNARMA presente alla fiera di Venticano

UNARMA A.S.C., lo storico sindacato dei Carabinieri, è presente alla 46^ fiera campionaria di Venticano con un proprio stand, per accogliere i Carabinieri interessati a sapere di più su quello che il sindacato offre e propone ai propri iscritti.Un'iniziativa unica nel suo genere.Infatti, per. Avellinotoday.it - UNARMA presente alla fiera di Venticano Leggi su Avellinotoday.it A.S.C., lo storico sindacato dei Carabinieri, è46^campionaria dicon un proprio stand, per accogliere i Carabinieri interessati a sapere di più su quello che il sindacato offre e propone ai propri iscritti.Un'iniziativa unica nel suo genere.Infatti, per.

