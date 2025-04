Fortitudo domenica 27 aprile a Livorno si decide la stagione

aprile 2025 - Ultimo appuntamento della stagione regolare per la Fortitudo. Domani alle 18.30 la formazione di Attilio Caja scende in campo per affrontare la Libertas Livorno nell'ultimo turno del campionato di serie A2.Reduce da 4 stop consecutivi, I biancoblù provano a rialzarsi per chiedere con un successo la stagione regolare e prepararsi a playoff-play in che gli attendono. Per centrare il settimo ed ultimo posto per l'accesso diretto ai playoff la Flats Service dovrà infatti battere Livorno e poi sperare che Verona, MIlano e Torino a loro volta cadano all'ultimo ostacolo.In qualsiasi altro caso per la Fortitudo sarà play in, con posizione tutta da decifrare in base non solo al risultato di Livorno, ma anche a quelle delle altre squadre in lizza. "Andiamo a giocare quest'ultima partita di stagione regolare, consapevoli che saranno altri 40 minuti molto importanti del nostro cammino che, nelle ultime partite, non ci ha consentito, purtroppo, di brindare alla vittoria - sottolineava nei giorni scorsi coach Attilio Caja - contro Rimini abbiamo accusato un calo fisico in difesa e in attacco non abbiamo trovato una alternativa alla grande prova di Aradori.

