Funerali del Papa i vertici per la Pace dentro San Pietro

Funerali di Papa Francesco sono stati anche l'occasione per faccia a faccia costruttivi. Oltre a quello tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, nella basilica di San Pietro, i presidenti di Usa e Ucraina hanno avuto un incontro anche con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer. I quattro sono stati immortalati in una fotografia. Nello scatto pubblicato dall'ufficio della presidenza di Kiev, i quattro sono in piedi e parlano tra loro. Macron tiene una mano sulla spalla del collega ucraino. Stando a quanto diffuso dall'Eliseo quello a quattro sarebbe stato un colloquio "positivo".Parole simili sono arrivate da Zelensky che ha parlato di "un buon incontro" con Trump: "Abbiamo avuto tempo di discutere molto faccia a faccia. Ci auguriamo che tutto quanto detto abbia un risultato: proteggere la vita della nostra gente, un cessate il fuoco completo e incondizionato.

