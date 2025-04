LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA iniziano le sfide per le medaglie a breve Pirelli e Tavano per il bronzo

DIRETTA LIVE16:08 Spazio ora alla seconda finale per il bronzo dei -78 kg femminili. Derby francese tra Fanny Estelle Posvite ed Audrey Tcheumeo.16:06 IPPON! O uchi gari di Kurchenko che sorprende Reid! Arriva la prima medaglia di questa edizione per l’Ucraina.16:06 Shido per passività che penalizza Kurchenko. Ricordiamo che al terzo scatta l’hansoku make e la sconfitta.16:05 Fasi di studio tra le due Judoka. Passati i primi 2 minuti dei 4 regolamentari.16:03 Si parte con la finale per il bronzo dei -78 kg femminili tra l’ucraina Yuliia Kurchenko e la britannica Emma Reid. 3-0 nei precedenti per la giovane ucraina.INIZIA IL FINAL BLOCK!15:58 120 secondi all’inizio del penultimo final block di questa edizione degli Europei di Judo!15:54 Di seguito il programma delle finali che inizieranno tra qualche minuto in ordine di apparizione sul tatami:-78 kg femminili Kurchenko (UKR) – Reid (GBR) bronzoPosvite (FRA) – Tcheumeo (FRA) bronzoSampaio (POR) – Olek (GER) oro-100 kg maschili Catharina (NED) – Adamian (IJF) bronzoPirelli (ITA) – Savytskiy (UKR) bronzoKostoiev (AZE) – Sulamanidze (GEO) oro+78 kg femminili Kamps (NED) – Tavano (ITA) bronzoStartseva (IJF) – Fontaine (FRA) bronzoDicko (FRA) – Hershko (ISR) oro+100 kg maschiliAbramov (GER) – Kokauri (AZE) bronzoBalyevskyy (UKR) – Krpalek (CZE) bronzoTasoev (IJF) – Endovitskii (IJF) oro15:50 Gennaro Pirelli ha invece speso troppe energie nei turni iniziali presentandosi scarico al già difficilissimo impegno di quarti di finale contro il georgiano Sulamanidze. Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: iniziano le sfide per le medaglie, a breve Pirelli e Tavano per il bronzo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:08 Spazio ora alla seconda finale per ildei -78 kg femminili. Derby francese tra Fanny Estelle Posvite ed Audrey Tcheumeo.16:06 IPPON! O uchi gari di Kurchenko che sorprende Reid! Arriva la prima medaglia di questa edizione per l’Ucraina.16:06 Shido per passività che penalizza Kurchenko. Ricordiamo che al terzo scatta l’hansoku make e la sconfitta.16:05 Fasi di studio tra le dueka. Passati i primi 2 minuti dei 4 regolamentari.16:03 Si parte con la finale per ildei -78 kg femminili tra l’ucraina Yuliia Kurchenko e la britannica Emma Reid. 3-0 nei precedenti per la giovane ucraina.INIZIA IL FINAL BLOCK!15:58 120 secondi all’inizio del penultimo final block di questa edizione deglidi!15:54 Di seguito il programma delle finali che inizieranno tra qualche minuto in ordine di apparizione sul tatami:-78 kg femminili Kurchenko (UKR) – Reid (GBR)Posvite (FRA) – Tcheumeo (FRA)Sampaio (POR) – Olek (GER) oro-100 kg maschili Catharina (NED) – Adamian (IJF)(ITA) – Savytskiy (UKR)Kostoiev (AZE) – Sulamanidze (GEO) oro+78 kg femminili Kamps (NED) –(ITA)Startseva (IJF) – Fontaine (FRA)Dicko (FRA) – Hershko (ISR) oro+100 kg maschiliAbramov (GER) – Kokauri (AZE)Balyevskyy (UKR) – Krpalek (CZE)Tasoev (IJF) – Endovitskii (IJF) oro15:50 Gennaroha invece speso troppe energie nei turni iniziali presentandosi scarico al già difficilissimo impegno di quarti di finale contro il georgiano Sulamanidze.

