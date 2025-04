Eritropoietina bloccando la sua azione eradicato il tumore del fegato nei topi Lo studio su Science

Eritropoietina (Epo), noto da 40 anni come stimolante della produzione di globuli rossi, potrebbe giocare un ruolo inaspettato nella lotta al cancro, È, secondo uno studio pubblicato su Science, è in grado di favorire la progressione della malattia frenando l’attacco da parte del sistema immunitario. bloccando la sua azione nei topi, i ricercatori dell’Università di Stanford sono riusciti a eradicare il tumore del fegato, aprendo la strada a nuove terapie anche per altri tipi di tumore.bloccando l’attività dell’Epo, i ricercatori sono riusciti a trasformare i tumori del fegato ‘freddi’, cioè immunoresistenti, in tumori ‘caldi’, ovvero brulicanti di cellule immunitarie che combattono il cancro. Il trattamento, combinato con un’immunoterapia che attiva ulteriormente le cellule immunitarie contro il cancro, ha portato alla completa regressione dei tumori al fegato nella maggior parte dei topi. Ilfattoquotidiano.it - Eritropoietina, “bloccando la sua azione eradicato il tumore del fegato nei topi”. Lo studio su Science Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ai più noto come sostanza dopante l’ormone(Epo), noto da 40 anni come stimolante della produzione di globuli rossi, potrebbe giocare un ruolo inaspettato nella lotta al cancro, È, secondo unopubblicato su, è in grado di favorire la progressione della malattia frenando l’attacco da parte del sistema immunitario.la suanei, i ricercatori dell’Università di Stanford sono riusciti a eradicare ildel, aprendo la strada a nuove terapie anche per altri tipi dil’attività dell’Epo, i ricercatori sono riusciti a trasformare i tumori del‘freddi’, cioè immunoresistenti, in tumori ‘caldi’, ovvero brulicanti di cellule immunitarie che combattono il cancro. Il trattamento, combinato con un’immunoterapia che attiva ulteriormente le cellule immunitarie contro il cancro, ha portato alla completa regressione dei tumori alnella maggior parte dei

