Ju jitsu il Rio Grappling Prato Sud brilla a Bologna

Prato, 26 aprile 2025 – Una medaglia d'oro e due terzi posti agguantati in una kermesse di ju jitsu livello nazionale. E il bottino raggranellato dal Rio Grappling Club Prato Sud, considerando che una delegazione del sodalizio pratese ha preso parte pochi giorni fa al “Bologna Brazilian Ji jitsu Challenge 2025”.Sugli scudi è salito Alessandro Storai, che fra i “veterani” è riuscito a salire sul gradino del podio nella propria categoria aggiudicandosi la medaglia del metallo più pregiato. Il portabandiera del club nel capoluogo bolognese è inoltre riuscito a conquistare due medaglie di bronzo, guidando il Rio Grappling al terzo posto nella graduatoria generale delle società partecipanti alla kermesse. Nella città petroniana hanno gareggiato anche i novizi Daniele Zambon ed Alessandro Mollica, al loro debutto in una competizione. Lanazione.it - Ju jitsu, il Rio Grappling Prato Sud brilla a Bologna Leggi su Lanazione.it , 26 aprile 2025 – Una medaglia d'oro e due terzi posti agguantati in una kermesse di julivello nazionale. E il bottino raggranellato dal RioClubSud, considerando che una delegazione del sodalizio pratese ha preso parte pochi giorni fa al “Brazilian JiChallenge 2025”.Sugli scudi è salito Alessandro Storai, che fra i “veterani” è riuscito a salire sul gradino del podio nella propria categoria aggiudicandosi la medaglia del metallo più pregiato. Il portabandiera del club nel capoluogo bolognese è inoltre riuscito a conquistare due medaglie di bronzo, guidando il Rioal terzo posto nella graduatoria generale delle società partecipanti alla kermesse. Nella città petroniana hanno gareggiato anche i novizi Daniele Zambon ed Alessandro Mollica, al loro debutto in una competizione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arti marziali, uno stage divulgativo sul Ju Jitsu con il maestro Silvano Rovigatti - Nella mattina di domenica 13 a Fiscaglia, dalle 9.30 alle 12,30, nella palestra della Scuola media di Migliaro in via Erbe 3, è in programma uno stage divulgativo di Ju Jitsu a cura dell'associazione Dojo Kaizen. L'evento è aperto a tutti gli interessati di ogni età nonché alle varie associazioni... 🔗ferraratoday.it

Ju Jitsu, Karma Fit Club fa il pieno di medaglie al campionato europeo - Lo scorso fine settimana si sono disputati a Cipro i campionati europei e la European Cup per le classi giovanili di Ju Jitsu. La società sportiva Karma Fit Club è riuscita a qualificare, dopo i Campionati Italiani Fijlkam svoltisi a Ostia Lido a Gennaio, ben 5 atleti e ha conquistato 6 medaglie... 🔗palermotoday.it

Accademia Prato Ju Jitsu. Caso e Tartoni in Nazionale - Ancora grandi soddisfazioni per l’Accademia Prato Ju Jitsu. Stavolta, però, non per le medaglie riportate a casa dai suoi atleti (anche se l’augurio è che presto il medagliere venga aggiornato). Sono infatti ben due i giovani talenti dell’accademia pratese che hanno ottenuto la convocazione con la nazionale italiana in vista dei prossimi campionati europei giovanili che si terranno a Cipro dal 19 al 22 marzo prossimi. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Brazilian Jiu-Jitsu, il pistoiese Romondia è bronzo al World Master di Las Vegas; FIRENZE- CAMPIONATI ITALIANI- DUE PARACADUTISTI DELLA FOLGORE VINCONO NEL JU JITSU; 3° Campionato Italiano; Jiu JItsu: Irene Mungai due medaglie mondiali. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stellenbosch Martial Arts & Self Defence - Rio Grappling Club Stellenbosch is a Brazilian Jiu Jitsu club. We teach people the "gentle art", so they can defend themselves and enjoy life better! 🔗showme.co.za

Grappling megastar Tye Ruotolo explains why jiu-jitsu is for everybody: “There are thousands of techniques” - ONE welterweight submission grappling world champion Tye Ruotolo believes Brazilian jiu-jitsu is the perfect start for anyone hoping to try combat sports. While mixed martial arts is indeed all ... 🔗sportskeeda.com

“Some of the best jiu-jitsu in the world” - Dante Leon explains what makes Giancarlo Bodoni a generational talent in grappling - the multi-time ADCC world champion is the perfect addition to the home of martial arts' stacked submission grappling scene. “I think Giancarlo really has some of the best jiu-jitsu in the world. 🔗sportskeeda.com