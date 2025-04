Al Parco Novi Sad di Modena domenica c’è il Mercato straordinario

Parco Novi Sad di Modena ospiterà il Mercato straordinario, posticipato eccezionalmente per questo mese a causa della concomitanza con le festività pasquali.Il Mercato straordinario torna con una nuova edizione primaverile, portando in città. Modenatoday.it - Al Parco Novi Sad di Modena domenica c’è il Mercato straordinario Leggi su Modenatoday.it Domenica 27 aprile, dalle 7 alle 14, ilSad diospiterà il, posticipato eccezionalmente per questo mese a causa della concomitanza con le festività pasquali.Iltorna con una nuova edizione primaverile, portando in città.

