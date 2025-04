Probabili formazioni Juve Monza le ultime sulle possibili scelte di Tudor Quali sono le sue idee per il match dell’Allianz Stadium

Probabili formazioni Juve Monza: le possibili idee di Igor Tudor per il match di domenica all’Allianz Stadium. Chi sceglierà il tecnicoÈ giornata di vigilia per la Juve, che domenica all’Allianz Stadium affronterà il Monza con fischio d’inizio alle ore 18.00. Facciamo un focus sulle possibili scelte di formazione di Igor Tudor, che dovrà rinunciare – oltre ai soliti Gatti, Bremer, Cabal e Milik – anche all’infortunato Dusan Vlahovic.Per questo motivo in attacco toccherà a Randal Kolo Muani nel ruolo di centravanti puro, supportato alle spalle dal ritorno tra i titolari di Kenan Yildiz e da Nico Gonzalez, favorito su Conceicao. A centrocampo McKennie e Cambiaso sulle fasce, con Locatelli e Thuram in regia. Confermata la linea a tre davanti a Di Gregorio formata da Kelly, Renato Veiga e Kalulu. Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Monza: le ultime sulle possibili scelte di Tudor. Quali sono le sue idee per il match dell’Allianz Stadium Leggi su Juventusnews24.com : ledi Igorper ildi domenica all’Allianz. Chi sceglierà il tecnicoÈ giornata di vigilia per la, che domenica all’Allianzaffronterà ilcon fischio d’inizio alle ore 18.00. Facciamo un focusdi formazione di Igor, che dovrà rinunciare – oltre ai soliti Gatti, Bremer, Cabal e Milik – anche all’infortunato Dusan Vlahovic.Per questo motivo in attacco toccherà a Randal Kolo Muani nel ruolo di centravanti puro, supportato alle spalle dal ritorno tra i titolari di Kenan Yildiz e da Nico Gonzalez, favorito su Conceicao. A centrocampo McKennie e Cambiasofasce, con Locatelli e Thuram in regia. Confermata la linea a tre davanti a Di Gregorio formata da Kelly, Renato Veiga e Kalulu.

