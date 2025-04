Inter Roma Inzaghi ne cambia sette Ecco le probabili scelte

Inter Roma, Inzaghi ne cambia sette? Ecco le probabili scelte per il match di domani contro i giallorossiUna gara dal peso specifico enorme in chiave scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi ospita la Roma di Claudio Ranieri con l'obiettivo di reagire subito alla pesante battuta d'arresto nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro è pronto a rivoluzionare l'undici titolare con ben sette cambi rispetto all'ultima uscita.In difesa spazio a Pavard, Acerbi e Carlos Augusto, quest'ultimo chiamato a sostituire lo squalificato Bastoni. A centrocampo Frattesi prenderà il posto di Mkhitaryan (anche lui fermato dal giudice sportivo), con Barella che agirà sulla mezzala sinistra. In avanti, dopo il forfait di Taremi, si profila un ballottaggio tra Correa e Arnautovic per affiancare Lautaro Martinez, con l'argentino al momento leggermente favorito.

Inter Roma, l'ex nerazzurro sicuro: «Siamo realisti, Inzaghi dovrà capire se…» - di RedazioneInter Roma di Serie A si avvicina e l'ex giocatore nerazzurro non usa giri di parole, ecco cosa dovrà capire davvero mister Inzaghi verso il match Inter Roma è alle porte. Lo sa bene Simone Inzaghi, così come Aldo Serena. L'ex giocatore ha parlato al Corriere della Sera del momento dei nerazzurri. Un breve passaggio: INTER ROMA LE PAROLE DI SERENA – «La Roma? Una tappa fondamentale, bisogna essere realisti: con le energie in riserva il mister deve essere lucido a costruire la vittoria nel primo tempo per poi conservarla nel secondo.

Inter Roma rinviata, retroscena Inzaghi: «Non si è sentito tutelato, i nerazzurri avrebbero preferito…» - di RedazioneInter Roma è stata rinviata dopo la scomparsa di Papa Francesco, ecco spuntare il retroscena in casa dei nerazzurri, Simone Inzaghi… Inter Roma è stata rinviata 'a causa' della triste scomparsa di Papa Francesco e dei consequenziali funerali. Per questo il match di Serie A si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15 al posto che (come inizialmente programmata) questo sabato alle 18 in punto.

Zalewski Inter, Inzaghi ha deciso: sarà riscattato dalla Roma, ecco cifra e data per il colpo - di RedazioneZalewski Inter, alla fine Simone Inzaghi sembra aver deciso sull'esterno nerazzurro, sarà riscattato dalla Roma, ecco cifra e data Zalewski Inter, il futuro – più che giallorosso – sembra nerazzurro per il giovane esterno di Simone Inzaghi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola il club meneghino sarebbe ormai deciso a riscattare il giocatore attualmente in prestito dalla Roma.

