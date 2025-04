ll Parco lombardo del Ticino festeggia mezzo secolo da 50 anni è un argine a difesa della natura fra Varese Milano e Pavia

Milano), 26 aprile 2025 – Il Parco regionale dei record festeggia mezzo secolo di vita. Il Parco lombardo del Ticino nato il 9 gennaio del 1974 da un progetto lungimirante e unico, fino a quel momento, nella storia della tutela ambientale d'Italia festeggia in realtà quest'anno ben 51 anni di vita, ma le iniziative messe in atto dal consorzio di gestione (che ha sede a Magenta ed estende la sua attività sulle tre province attraversate dall'area protetta: Varese, Milano e Pavia) entrano nel vivo adesso. Numeri record Il Parco dei record, dicevamo. E in effetti lo è. È stata innanzitutto la prima area regionale protetta con un'estensione di 918 chilometri quadrati distribuita su tre province, pari a 91.800 ettari, lungo il corso di un fiume protetto lungo tutto il suo corso dal lago Maggiore fino alla sua immissione nel Po all'altezza di Pavia.

