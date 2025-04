E’ tornata Rosa Matteucci con un romanzo d’avventura e di bellezza

Rosa Matteucci che torna al romanzo con l’affilato, e preciso fino al taglio, Cartagloria (Adelphi). Un romanzo autobiografico, in cui s’intreccia l’infanzia e la formazione della protagonista con il rapporto con il sacro e l’improvvisa morte del padre. Ilfoglio.it - E’ tornata Rosa Matteucci, con un romanzo d’avventura e di bellezza Leggi su Ilfoglio.it La cartagloria è un oggetto liturgico, un quadretto, che contiene formule latine da recitare a tono di voce impercettibile. Un sussurro che tuttavia vive di una tensione mistica agitata che precede l’esaltazione, ma che rischia non di rado di causare - contro ogni previsione - sonnolenza e un conseguente imbarazzo frutto di un andamento fluttuante capace di abbonire spesso il fedele fino all’accesso. Un mormorio dunque tesissimo a cui bisogna prestare estrema attenzione. Un ascolto e una lettura in perenne bilico tra la tragedia indotta e la comicità imminente. Ed è questo andamento sinuoso, ma al tempo stesso imprevedibile che meglio descrive la straordinaria scrittura diche torna alcon l’affilato, e preciso fino al taglio, Cartagloria (Adelphi). Unautobiografico, in cui s’intreccia l’infanzia e la formazione della protagonista con il rapporto con il sacro e l’improvvisa morte del padre.

Approfondimenti da altre fonti

"Sai cosa mi ha detto appena sono tornata dalla vacanza": Nancy e Rosa, a C'è Posta per te finisce malissimo - A C'è Posta per Te va in scena lo scontro tra Nancy, rimasta vedova e ora con un compagno, e la figlia Rosa che non vede da anni. "Rosita ciao, ho voluto io Enzo qua accanto a me, da 4 anni è il mio compagno, non hai voluto conoscerlo è un uomo leale, è una scelta che io non rinnego, questo non vuol dire che io non ti voglia bene", afferma Nancy nella puntata andata in onda sabato 22 febbraio davanti a Maria De Filippi. 🔗liberoquotidiano.it

Libero ora difende Inzaghi e dà attenuanti all’Inter, che non avrebbe una rosa “extra-large” - L’edizione odierna di Libero si sofferma sulla stagione dell’Inter quanto a prestazioni e scelte di Inzaghi. Il tecnico dell’Inter era stato più volte attaccato dal quotidiano per le sue scelte tecniche, oggi viene strenuamente difeso perché si parte dal presupposto che “non si dica che l’Inter abbia una rosa extra-large” (ne siamo certi? E chi ce l’ha, allora? ndr) e che “Inzaghi non ha potuto fare l’Inzaghi”. 🔗ilnapolista.it

Elezioni in Provincia, De Rosa: "Saranno indette entro una settimana" - "Le elezioni per la carica di presidente della Provincia di Caserta saranno indette entro questa settimana". Lo ha detto a Casapesenna il presidente facente funzioni della Provincia Marcello De Rosa - ex sindaco di Casapesenna - in carica da circa quattro mesi dopo le dimissioni del presidente... 🔗casertanews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fahrenheit | S2025 | Il Libro del giorno | Rosa Matteucci, Cartagloria, Adelphi | Rai Radio 3; Cartagloria: Rosa Matteucci continua a scrivere davvero”; Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 150 novità consigliate ad aprile 2025; Rosa Matteucci torna in libreria con una fiaba a sostegno del popolo ucraino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

E' tornata Rosa Matteucci, con un romanzo d'avventura e di bellezza - Cartagloria è un'opera autobiografica, in cui s’intreccia l’infanzia e la formazione della protagonista con il rapporto con il sacro e l’improvvisa morte del padre. In una narrazione in cui la trage ... 🔗ilfoglio.it

Rosa Matteucci presenta il romanzo Cartagloria - Giovedì 3 aprile 2025, alle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli di Genova in via Ceccardi, Rosa Matteucci presenta ... Questo nuovo romanzo, in bilico, come gli altri, sull'illusorio crinale ... 🔗mentelocale.it

Nuovo libro per Rosa Matteucci. Alla Biblioteca Fumi si presenta "Cartagloria" - Rosa Matteucci (Orvieto, 1960) si è laureata in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma, discutendo la tesi con Giuliano Amato. Il suo romanzo d'esordio è Lourdes, pubblicato nel 1998 ... 🔗orvietonews.it