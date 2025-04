Cristina Scuccia Io suora cantante a The Voice grazie a Papa Francesco

Voice' grazie a Papa Francesco. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della .L'articolo Cristina Scuccia: “Io suora-cantante a The Voice grazie a Papa Francesco” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – "Ho partecipato a 'The. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della .L'articolo: “Ioa The” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Su altri siti se ne discute

Cristina Scuccia: “Io suora-cantante a The Voice grazie a Papa Francesco” - (Adnkronos) – "Ho partecipato a 'The Voice' grazie a Papa Francesco. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della […] 🔗periodicodaily.com

“Io questo non lo voglio vedere”. C’è Posta per te, papà Natale non accetta il fidanzato della figlia Cristina. Poi il gesto choc della mamma - Un amore ostacolato a C’è Posta per Te. Nella puntata di ieri, sabato 8 febbraio, il pubblico ha potuto conoscere la storia di Cristina e Sebastian. Sono stati proprio i due giovani a contattare il programma perché la loro storia è constrastata dalla famiglia di lei. La coppia vuole avere un confronto aperto con mamma Giusy e papà Natale, i quali non hanno voluto vedere né sentire la figlia da quasi un anno. 🔗caffeinamagazine.it

“Sono stato io, sono una bestia”. La confessione (ritrattata) dell'immigrato sulla scomparsa di Cristina - Il richiedente asilo mai sentito sulla scomparsa di Cristina Golinucci scrisse alla madre della giovane: “Non so nulla”. Ma in carcere avrebbe detto qualcosa di molto diverso 🔗ilgiornale.it

Cosa riportano altre fonti

Cristina Scuccia: Io suora-cantante a The Voice grazie a Papa Francesco; Cristina Scuccia, chi è l'ex suora: la rinascita in Spagna e il coming out (mai fatto) a L'Isola; Cristina Scuccia: «Ex suora? Pensavo di finire sotto un ponte. Tra sesso e amore c'è differenza, il secondo po; Cristina Scuccia: «Ex suora? Pensavo di finire sotto un ponte. Tra sesso e amore c'è differenza, il secondo po. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cristina Scuccia: "Io suora-cantante a The Voice grazie a Papa Francesco" - "La sua elezione fu una boccata di ossigeno per la Chiesa, gli regalai il mio cd e gli raccontai del talent e del mio percorso artistico" ... 🔗msn.com

Cristina succia: da suor a artista, il legame con papa francesco e la nuova vita dopo the voice - Cristina Scuccia racconta come papa francesco l’abbia ispirata a portare la fede fuori dai conventi attraverso la musica e i media, riflettendo su un modello di Chiesa più autentico e vicino alle pers ... 🔗gaeta.it

Cristina Scuccia: dalla vita religiosa a ‘The Voice’, il percorso di una cantante ispirata da Papa Francesco - Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, racconta il suo percorso dalla vita religiosa alla musica, ispirata da Papa Francesco e dal desiderio di portare un messaggio di speranza e spiritualità. 🔗ecodelcinema.com