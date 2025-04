Putin annuncia la riconquista completa del Kursk

Kursk è stata completamente liberata dalla temporanea occupazione delle forze armate ucraine. La bandiera russa è stata issata anche a Gornal, l'ultimo insediamento dove rimaneva una presenza delle truppe nemiche. Il capo di stato maggiore dell'esercito di Mosca, Valery Gerasimov, ha comunicato che il bilancio delle perdite per gli ucraini in

