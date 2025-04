Inter la probabile formazione in vista della Roma

probabile formazione di Inter- Roma.Dal paradiso all’ inferno in una settimana. L’ Inter di Inzaghi sarà costretta a invertire questo trend negativo degli ultimi giorni per rilanciarsi in campionato e coppa. Se contro la Roma domani non dovessero arrivare 3 punti, lo scudetto si farebbe difficilissimo. Conte nonL'articolo Inter, la probabile formazione in vista della Roma proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Inter, la probabile formazione in vista della Roma Leggi su Ilprimatonazionale.it Ladi.Dal paradiso all’ inferno in una settimana. L’di Inzaghi sarà costretta a invertire questo trend negativo degli ultimi giorni per rilanciarsi in campionato e coppa. Se contro ladomani non dovessero arrivare 3 punti, lo scudetto si farebbe difficilissimo. Conte nonL'articolo, lainproviene da Il Primato Nazionale.

Cosa riportano altre fonti

Atalanta-Inter, la probabile formazione: Inzaghi si porta un dubbio alla vigilia! - Simone Inzaghi mette a punto la probabile formazione di Atalanta-Inter: un dubbio che riguarda la difesa rimane fino alla vigilia della gara. SFIDA D’ALTA CLASSIFICA – Grande attesa e tante aspettative intorno ad Atalanta-Inter, gara della ventinovesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Non soltanto gli occhi del Napoli, ma anche quelli del resto del campionato, saranno puntati sul rettangolo verde di gioco del Gewiss Stadium, che ospiterà lo scontro diretto tra la prima e la terza in classifica. 🔗inter-news.it

Atalanta-Inter, pochi dubbi per Inzaghi! La probabile formazione - Simone Inzaghi ha pochissimi dubbi in occasione della partita tra Atalanta e Inter. Alla vigilia le scelte sembrano quasi fatte, di seguito la probabile formazione. SCUDETTO – Manca un solo allenamento prima della partenza verso Bergamo. Oggi pomeriggio la squadra si riunirà ad Appiano Gentile per la sessione finale di preparazione alla partita, poi rimarrà in ritiro e partirà domani mattina alla volta del Gewiss Stadium. 🔗inter-news.it

Inter-Milan, Inzaghi non fa più sconti! La probabile formazione - Simone Inzaghi non ha più intenzione di fare alcun tipo di turnover in vista del prosieguo della stagione. A poche ore da Inter-Milan la sua probabile formazione è una sorpresa assoluta. SORPRESA – La sorpresa non sta nei cambi rispetto alla trasferta di Bologna, bensì nei giocatori confermati dalla partita di pochi giorni fa. Inter-Milan è la gara in programma oggi alle ore 21 ed è valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. 🔗inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Roma, le ultime verso l'Inter: Ranieri stravolge l'attacco contro i nerazzurri; Inter, la probabile formazione in vista della Roma; Inter, Inzaghi scioglie le riserve: i cambi di formazione in vista del derby; Inter-Bayern Monaco: le probabili formazioni e dove vedere il ritorno dei quarti di Champions League. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, la probabile formazione contro la Roma - Joaquin Correa, Inter (Imago) Le possibili scelte di Inzaghi per la sfida di campionato contro i giallorossi Una settimana da incubo per l’Inter, che nel giro di 4 giorni ha perso il primato in solita ... 🔗informazione.it

Inter-Roma: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Luci a San Siro per il big match della 34ª giornata di Serie A. Dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, l'Inter torna a concentrarsi sulla corsa Scudett ... 🔗msn.com

Sky – Inter-Roma, le probabili formazioni: Inzaghi ne cambia sette! Ecco chi gioca in attacco - Una partita importantissima che, se non decisiva, mette in palio almeno una buona fetta di scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi ospita la Roma ... 🔗fcinter1908.it