Stefano De Martino la frecciatina per Belen Il matrimonio Non ho ancora finito di pagare…

(Adnkronos) – Non è passata inosservata la frecciatina di Stefano De Martino che nel corso della puntata di Affari Tuoi, andata in onda giovedì 24 aprile, ha ricordato il matrimonio celebrato nel 2013 con Belen Rodriguez. In particolare, il conduttore si è lasciato andare a una grassa risata ripensando al costoso banchetto. Il concorrente Simon, .L'articolo Stefano De Martino, la frecciatina per Belen: "Il matrimonio? Non ho ancora finito di pagare." proviene da Webmagazine24.

