Una Smart sommersa dalla sabbia e vecchi motoscafi abbandonati sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio

Leggi su Fanpage.it Residenti denunciano il degrado sul litorale della zona Orientale al deputato verde Francesco Borrelli.

Ne parlano su altre fonti

Basta sprechi sul riscaldamento: con il termostato Bosch Smart Home risparmi energia e il 21% sul prezzo - La gestione intelligente del riscaldamento è oggi una delle soluzioni più efficaci per aumentare il comfort domestico e ridurre i consumi. Con il termostato per radiatore Bosch Smart Home di seconda generazione, disponibile su Amazon a soli 65,15€, puoi portare la tua casa a un nuovo livello di efficienza. Il dispositivo è attualmente in offerta con uno sconto del 21%, IVA e spese di spedizione comprese. 🔗ilrestodelcarlino.it

SwitchBot Smart Lock: apri la porta con un dito, con la voce o con un click (mega coupon sconto) - Stai cercando un modo semplice per rendere la tua porta più sicura e più comoda da aprire? La SwitchBot WiFi Smart Lock Pro è la scelta giusta per te, e oggi ti costa solamente 169,99€! Facile da installare, funziona con il tuo telefono, con le impronte digitali e anche con la voce. E la cosa più bella? C’è un coupon da 70€ da attivare su Amazon, direttamente nella pagina del prodotto. Acquista la Serratura Smart al miglior prezzo Apri la porta con un tocco o anche solo con la tua voce: il futuro è qui Con questa serratura intelligente non hai più bisogno delle chiavi, perché ... 🔗lanazione.it

Trasforma la tua vecchia TV in una Smart 4K con il BOX TV Android (prezzo occasione) - Hai un vecchio televisore ancora perfettamente funzionante, ma vuoi trasformalo in un attimo in una Smart TV? Da oggi puoi farlo con Strong SRT420, la Box TV Android che per soli 51,99€ compie una vera e propria magia. Grazie allo sconto del 35% applicato da Amazon, questa Box TV è la soluzione completa per streaming, TV digitale e intrattenimento smart, tutto in un unico dispositivo compatto e potente. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Una Smart sommersa dalla sabbia e vecchi motoscafi abbandonati sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne