Sprint race Motogp oggi a Jerez la legge di Marquez Quartararo cade e spiana la strada al numero 93

Jerez de la Frontera 26 aprile 2025 - C'è un unico comune denominatore in questo avvio di stagione in Motogp, si chiama Marc Marquez. Il cannibale catalano vince ancora la Sprint race, complice anche la caduta di Quartararo al terzo giro. Bagnaia paga invece la pessima partenza e chiude solo terzo alle spalle di Alex Marquez, in una gara da pochi spunti, non solo per l'italiano ma in generale. Bene Bezzecchi con la più veloce delle Aprilia all'ottavo posto.La garaNonostante il terrificante imbuto di curva 1 le moto scorrono senza incidenti. Fabio Quartararo nonostante l'avvio non brillante, riesce a mantenere il primo posto su Marc Marquez. Male invece Bagnaia che si fa sfilare da Alex Marquez, mentre dietro scorrono tutti con Aldeguer bravo a risalire davanti a Morbidelli, salvo poi venire nuovamente passato. Sport.quotidiano.net - Sprint race Motogp oggi: a Jerez la legge di Marquez. Quartararo cade e spiana la strada al numero 93 Leggi su Sport.quotidiano.net de la Frontera 26 aprile 2025 - C'è un unico comune denominatore in questo avvio di stagione in, si chiama Marc. Il cannibale catalano vince ancora la, complice anche la caduta dial terzo giro. Bagnaia paga invece la pessima partenza e chiude solo terzo alle spalle di Alex, in una gara da pochi spunti, non solo per l'italiano ma in generale. Bene Bezzecchi con la più veloce delle Aprilia all'ottavo posto.La garaNonostante il terrificante imbuto di curva 1 le moto scorrono senza incidenti. Fabiononostante l'avvio non brillante, riesce a mantenere il primo posto su Marc. Male invece Bagnaia che si fa sfilare da Alex, mentre dietro scorrono tutti con Aldeguer bravo a risalire davanti a Morbidelli, salvo poi venire nuovamente passato.

