Marc Marquez conferma la sua imbattibilità stagionale nelle manche del sabato e domina anche la Sprint del Gran Premio di Spagna, quinto round del Mondiale MotoGP 2025. A Jerez de la Frontera è arrivata una nuova doppietta dei fratelli Marquez, con l’otto volte campione iridato che ha ribadito la sua netta superiorità conquistando l’ottavo successo su nove eventi disputati sin qui in stagione.A conti fatti, senza l’inopinata caduta di Austin mentre si trovava saldamente al comando del GP texano, sarebbe a punteggio pieno nella classifica generale del campionato. Il fuoriclasse catalano, dopo essersi sbarazzato del pole-man Fabio Quartararo (caduto con la Yamaha nel tentativo di resistere all’esterno in staccata all’attacco di Marc) a metà del primo giro, ha imposto il suo ritmo gestendo agevolmente la situazione senza dover spingere più di tanto per tenersi alle spalle la GP24 di Alex. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez inattaccabile nella Sprint di Jerez. Podio anonimo per Bagnaia, fuori Quartararo Leggi su Oasport.it conferma la sua imbattibilità stagionale nelle manche del sabato e domina anche ladel Gran Premio di Spagna, quinto round del Mondiale2025. Ade la Frontera è arrivata una nuova doppietta dei fratelli, con l’otto volte campione iridato che ha ribadito la sua netta superiorità conquistando l’ottavo successo su nove eventi disputati sin qui in stagione.A conti fatti, senza l’inopinata caduta di Austin mentre si trovava saldamente al comando del GP texano, sarebbe a punteggio pienoclassifica generale del campionato. Ilclasse catalano, dopo essersi sbarazzato del pole-man Fabio(caduto con la Yamaha nel tentativo di resistere all’esterno in staccata all’attacco di) a metà del primo giro, ha imposto il suo ritmo gestendo agevolmente la situazione senza dover spingere più di tanto per tenersi alle spalle la GP24 di Alex.

