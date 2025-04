L’ultimo viaggio di Papa Francesco folla di 150mila per il corteo da San Pietro a Santa Maria Maggiore VIDEO

L'ultimo viaggio di Papa Francesco si è snodato tra due ali di folla commossa

Papa: omaggio incessante, anche di sera (VIDEO), "200 mila per i funerali". Il percorso dell'ultimo viaggio - AGI - "C'è un lavoro straordinario con una grandissima collaborazione di tutte le istituzioni e gli organismi che stanno lavorando insieme. Un metodo Giubileo che si amplia e si rafforza. Quindi il lavoro è molto positivo, con l'impegno di tante persone. Ci saranno tutte le forze per garantire la sicurezza, più di 4mila volontari a supporto di tutti i cittadini e fedeli. Il percorso del corteo sarà un altro momento che consentirà di rendere omaggio al Santo Padre". 🔗agi.it

In fila anche di notte per l'omaggio al Papa, "200 mila ai funerali". Il percorso dell'ultimo viaggio - AGI - "C'è un lavoro straordinario con una grandissima collaborazione di tutte le istituzioni e gli organismi che stanno lavorando insieme. Un metodo Giubileo che si amplia e si rafforza. Quindi il lavoro è molto positivo, con l'impegno di tante persone. Ci saranno tutte le forze per garantire la sicurezza, più di 4mila volontari a supporto di tutti i cittadini e fedeli. Il percorso del corteo sarà un altro momento che consentirà di rendere omaggio al Santo Padre". 🔗agi.it

Auto scoperta e mini corteo. Roma al centro del mondo per l'ultimo viaggio del Papa - Processione di mezz'ora, la bara visibile. Presenti capi di Stato, detenuti e Ong. Capitale blindata 🔗ilgiornale.it

L'ultimo viaggio di Francesco: il video del tragitto del corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore - Il corteo funebre lascia San Pietro dalla porta del Perugino, attraversa via Cavalleggeri, giunge fino al Colosseo per poi attraversare via Merulana e arrivare alla basilica di Santa Maria Maggiore sc ... 🔗msn.com

Papa Francesco, l'ultimo viaggio in papamobile della bara - Il trasporto funebre è stato effettuato con un pick-up Dodge Ram allestito come papamobile che era stato utilizzato in Messico nel viaggio pastorale del 12-18 febbraio 2016 partendo da un veicolo usat ... 🔗tg24.sky.it

L'ultimo viaggio di papa Francesco tra due ali di folla e la tumulazione a Santa Maria Maggiore - I rintocchi della campana di Santa Maria Maggiore hanno accolto l'arrivo del feretro di Papa Francesco nella basilica a lui tanto cara che accoglie le sue spoglie. Un applauso fragoroso ha salutato la ... 🔗quotidiano.net