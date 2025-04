Vernio furto con spaccata e incendio nella notte alla gioielleria Tinti

furto la notte scorsa nel Pratese, a Mercatale di Vernio. I ladri, usando un furgone come ariete, hanno sfondato il bandone di una gioielleria provocando un incendio

