Santa Marinella intitola la sua Passeggiata a Papa Francesco

Santa Marinella, 26 aprile 2025 – La Giunta Comunale di Santa Marinella ha deliberato di proporre l’intitolazione del tratto del lungomare cittadino denominato “Passeggiata” a Sua Santità Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio), con la nuova denominazione di “Passeggiata Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio)”.La decisione, presa all’unanimità, riconosce il profondo impatto del pontificato di Papa Francesco, che ha rappresentato nel mondo intero i valori della fraternità universale, della pace, della tutela del creato e della giustizia sociale, ispirando milioni di persone di ogni fede e cultura.“Santa Marinella vuole così rendere omaggio alla figura del Pontefice, intitolandogli un luogo simbolico della città – afferma il sindaco Pietro Tidei – rappresentativo di tali valori e della vocazione di Santa Marinella a essere città dell’accoglienza, dell’inclusione e del dialogo”. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 26 aprile 2025 – La Giunta Comunale diha deliberato di proporre l’zione del tratto del lungomare cittadino denominato “” a Sua Santità(Jorge Mario Bergoglio), con la nuova denominazione di “(Jorge Mario Bergoglio)”.La decisione, presa all’unanimità, riconosce il profondo impatto del pontificato di, che ha rappresentato nel mondo intero i valori della fraternità universale, della pace, della tutela del creato e della giustizia sociale, ispirando milioni di persone di ogni fede e cultura.“vuole così rendere omaggio alla figura del Pontefice,ndogli un luogo simbolico della città – afferma il sindaco Pietro Tidei – rappresentativo di tali valori e della vocazione dia essere città dell’accoglienza, dell’inclusione e del dialogo”.

