Unvs Treviso i soci Cristiano Franzato ed Achille Sogliani ad Alassio sul podio ITF

Treviso festeggia i brillanti risultati ottenuti dai soci nelle prove mondiali di tennis. Cristiano Franzato e Achille Sogliani centrano l'obiettivo ad Alassio, prova italiana dell'ITF World Tennis Master Tour MT700, disputatasi dal 4 al 13.

