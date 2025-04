La Perla riapre il punto vendita in via Mattei a Bologna Ecco quando

Bologna, 26 aprile 2025 - Il negozio di La Perla riapre a Bologna per una speciale vendita promozionale.La sede di via Mattei spalanca nuovamente le porte al pubblico a partire da lunedì fino a domenica 18 maggio, con chiusura solo per la festa del primo maggio: La Perla Italia, società commerciale italiana dell'omonimo gruppo, organizza una vendita promozionale di circa 20 mila articoli del proprio circuito outlet. Un'iniziativa non fallimentare, sottolineano curatori e commissari del gruppo, ma promozionale, visto che il marchio è "vivo e prossimo alla cessione unitamente ai complessi aziendali, con conseguente mantenimento della pianta occupazionale".Molte, infatti, sono le manifestazioni di interesse giunte al Mimit in tal senso. E il Curatore di La Perla Italia, Matteo Rossi, a conferma della vitalità del marchio, ha evidenziato come nel punto vendita che si trova a La Rinascente, in piazza Duomo a Milano, e fin dalla data di ingresso della società nella procedura di liquidazione giudiziale, prosegua la regolare vendita di articoli 'Boutique'. Ilrestodelcarlino.it - La Perla, riapre il punto vendita in via Mattei a Bologna. Ecco quando Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 26 aprile 2025 - Il negozio di Laper una specialepromozionale.La sede di viaspalanca nuovamente le porte al pubblico a partire da lunedì fino a domenica 18 maggio, con chiusura solo per la festa del primo maggio: LaItalia, società commerciale italiana dell'omonimo gruppo, organizza unapromozionale di circa 20 mila articoli del proprio circuito outlet. Un'iniziativa non fallimentare, sottolineano curatori e commissari del gruppo, ma promozionale, visto che il marchio è "vivo e prossimo alla cessione unitamente ai complessi aziendali, con conseguente mantenimento della pianta occupazionale".Molte, infatti, sono le manifestazioni di interesse giunte al Mimit in tal senso. E il Curatore di LaItalia, Matteo Rossi, a conferma della vitalità del marchio, ha evidenziato come nelche si trova a La Rinascente, in piazza Duomo a Milano, e fin dalla data di ingresso della società nella procedura di liquidazione giudiziale, prosegua la regolaredi articoli 'Boutique'.

