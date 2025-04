Moto GP Marquez non sbaglia nulla e si prende la Sprint Domani la Yamaha di Quartararo partirà davanti a tutti

Moto Gp dopo una settimana di stop. A Jerez, in Spagna, Fabio Quartararo è il più veloce nelle qualifiche e si prende la pole position. Marc Marquez secondo e Pecco Bagnaia terzo. Nella Sprint il francese cade e Marc finisce primoL'articolo Moto GP, Marquez non sbaglia nulla e si prende la Sprint. Domani la Yamaha di Quartararo partirà davanti a tutti proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Moto GP, Marquez non sbaglia nulla e si prende la Sprint. Domani la Yamaha di Quartararo partirà davanti a tutti Leggi su Ildifforme.it Torna laGp dopo una settimana di stop. A Jerez, in Spagna, Fabioè il più veloce nelle qualifiche e sila pole position. Marcsecondo e Pecco Bagnaia terzo. Nellail francese cade e Marc finisce primoL'articoloGP,none silaladiproviene da Il Difforme.

Moto Gp, Argentina: vince Marc Marquez, Pecco Bagnaia solo quarto. Gioia Morbidelli: “Sul podio dopo 4 anni” - Doppietta di Marc Marquez in Argentina, che dopo la Sprint vince anche la gara lunga lasciandosi ancora una volta dietro Alex con la moto del Team Gresini L'articolo Moto Gp, Argentina: vince Marc Marquez, Pecco Bagnaia solo quarto. Gioia Morbidelli: “Sul podio dopo 4 anni” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Moto gp Thailandia, i favoriti: volano i Marquez, Bagnaia insegue - Buriram, 1 marzo 2025 – La prima Sprint Race dell’anno è terminata esattamente come da griglia di partenza e come da pronostico. Primo Marc Marquez, secondo Alex Marquez e terzo Pecco Bagnaia: questi sono i valori del gp della Thailandia, con i due spagnoli più veloci di circa un decimo sull’ex campione del mondo. Il triello si dovrebbe ripetere anche nella gara lunga della domenica, con la variabile di una gomma dura all’anteriore che potrebbe premiare Pecco. 🔗sport.quotidiano.net

La diabolica strategia di Marc Marquez alla partenza del GP Austin: “Gli avevo detto prepara la moto” - Prima del via della gara del GP delle Americhe della MotoGP Marc Marquez ha messo in atto una geniale strategia per sorprendere gli avversari e rimediare ad un suo errore: il piano diabolico architettato diversi minuti prima è riuscito alla perfezione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

MotoGP pagelle e classifica piloti Sprint Jerez: Marquez imbattibile, Quartararo cuore d'oro, Bagnaia remissivo - Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gran Premio di Spagna vinta dal solito Marc Marquez davanti ad Alex e Pecco Bagnaia ... 🔗sport.virgilio.it

MotoGP | Gp Jerez Sprint Race: domina Marc Marquez, Alex e Bagnaia a “podio” - MotoGP Gp Spagna Jerez Sprint Race - La mancata pole position non ha "intaccato" la voglia di vincere di Marc Marquez, che ha dominato la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del ... 🔗motograndprix.motorionline.com

MotoGP | GP Spagna 2025, Gara Sprint: Marc Márquez vince e salda il conto con Jerez de la Frontera - Nonostante la pole persa, Marc torna a vincere sul tracciato nel quale cominciò il calvario nel 2020. Secondo Álex, terzo Bagnaia. 🔗p300.it