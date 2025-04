Gp Jerez Marquez totale nella sprint race Ducati ok Bagnaia terzo

Marquez nel Motomondiale. Il pilota della Ducati ha iniziato con un successo nella sprint race il weekend in Spagna, che si concluderà domani con il Gp di Jerez. Marquez ha dominato la gara corta ancora una volta, centrando un 5 su 5 in stagione da record (eguagliato Martin .L'articolo Gp Jerez, Marquez totale nella sprint race: Ducati ok, Bagnaia terzo proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Continua il dominio di Marcnel Motomondiale. Il pilota dellaha iniziato con un successoil weekend in Spagna, che si concluderà domani con il Gp diha dominato la gara corta ancora una volta, centrando un 5 su 5 in stagione da record (eguagliato Martin .L'articolo Gpok,proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp,rinnova confino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Su altri siti se ne discute

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2025: fratelli Marquez svettano a Jerez, Bagnaia studia in ottica gara - Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Spagna, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera la famiglia Marquez si è fatta sentire con Alex a svettare in sella alla Ducati Gresini col crono di 1:36.831 a precedere di 0.357 la Rossa ufficiale di Marc. Ottimo il passo gara di quest’ultimo, che sembra essere partito col piglio giusto. A completare la top-5 sono stati la Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0. 🔗oasport.it

MotoGP, GP Spagna: Bagnaia a Jerez per frenare il dominio Marquez - La MotoGP raggiunge l’Europa per il quinto appuntamento della stagione. Il paddock, che nelle scorse settimane è stato ospitato dall’Asia e dall’America, vola ora a Jerez, in Spagna. L’ultima gara, in scena in Qatar, ha visto il successo di Marc Marquez, che si conferma ancora una volta dominatore di questa prima parte di stagione. A Doha, è rientrato Jorge Martin, che mancava all’appello dai test prestagionali. 🔗sportface.it

Moto Gp a Jerez, s'impone Marc Marquez, terzo Bagnaia. Cade il poleman Quartararo - Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la Sprint Race di Jerez de la Frontera, in Spagna, classe MotoGp . Lo spagnolo ha chiuso davanti a suo fratello Alex (Team Gresini) e al compagno di squadra Francesco Bagnaia. Caduta per il poleman Fabio Quartararo. Quarto posto per Franco Morbidelli, 5/o Aldeguer e 6/o Di Giannantonio. [embed_post id="2031105"] 🔗feedpress.me

Cosa riportano altre fonti

Gp Jerez, Marquez totale nella sprint race: Ducati ok, Bagnaia terzo; Gp Jerez, Marquez totale nella sprint race: Ducati ok, Bagnaia terzo; HIGHLIGHTS: caduta e record nel venerdì di Jerez per Alex Marquez; MotoGP 2025. GP di Spagna a Jerez. Tutto quello che c'è da sapere sulla prima gara europea. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gp Jerez, Marquez totale nella sprint race: Ducati ok, Bagnaia terzo - (Adnkronos) - Continua il dominio di Marc Marquez nel Motomondiale. Il pilota della Ducati ha iniziato con un successo nella sprint race il weekend in Spagna, che si concluderà domani con il Gp di Jer ... 🔗msn.com

MotoGP | Gp Jerez Sprint Race: domina Marc Marquez, Alex e Bagnaia a “podio” - MotoGP Gp Spagna Jerez Sprint Race - La mancata pole position non ha "intaccato" la voglia di vincere di Marc Marquez, che ha dominato la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del ... 🔗motograndprix.motorionline.com

GP Spagna 2025, ordine di arrivo della Sprint: Quartararo sciupa, Marquez vince. Domina Marc davanti ad Alex e Bagnaia - La classifica della Sprint di Jerez de la Frontera: Marc Marquez approfitta della caduta di Quartararo e batte il fratello Alex e Bagnaia ... 🔗formulapassion.it