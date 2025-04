Inter Napoli Europa e salvezza pericolo spareggi

Europa League e la salvezza. Non è il campionato qualitativamente più nobile degli ultimi anni ma è certamente quello più aperto e avvincente. Allora il suggerimento è, nel bene e nel male, di goderselo. SCUDETTOPiù si va avanti, più aumentano le probabilità di spareggio tra Inter e Napoli. Ora sono entrambe padrone del loro destino ma anche dipendenti dal risultato dell’altra. Del calendario si è già detto - quello nerazzurro ha due curve discretamente pericolose in Roma (domani alle 15) e Lazio, mentre quello azzurro che riparte dal Torino (domani sera) ne ha una scivolosa con il Lecce che deve salvarsi -, ma ognuna dovrà lottare soprattutto contro i propri - e di sicuro non banali demoni. Liberoquotidiano.it - Inter, Napoli, Europa e salvezza: pericolo spareggi Leggi su Liberoquotidiano.it A cinque giornate dalla fine ci sono tutti e quattro i grandi obiettivi ancora aperti. Lo scudetto, la Champions, l’League e la. Non è il campionato qualitativamente più nobile degli ultimi anni ma è certamente quello più aperto e avvincente. Allora il suggerimento è, nel bene e nel male, di goderselo. SCUDETTOPiù si va avanti, più aumentano le probabilità dio tra. Ora sono entrambe padrone del loro destino ma anche dipendenti dal risultato dell’altra. Del calendario si è già detto - quello nerazzurro ha due curve discretamentese in Roma (domani alle 15) e Lazio, mentre quello azzurro che riparte dal Torino (domani sera) ne ha una scivolosa con il Lecce che deve salvarsi -, ma ognuna dovrà lottare soprattutto contro i propri - e di sicuro non banali demoni.

