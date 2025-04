Vandali in azione allo stadio Arechi auto in sosta danneggiata amara sorpresa per un tifoso

tifoso Granata che ha assistito alla partita Salernitana-Cosenza, all'Arechi. L'automobilista, al termine della gara, ha trovato la sua vettura in sosta danneggiata, lungo Via degli Uffici finanziari. Come riporta Salernonotizie, il cittadino ha chiesto. Salernotoday.it - Vandali in azione allo stadio Arechi: auto in sosta danneggiata, amara sorpresa per un tifoso Leggi su Salernotoday.it Amaro ritorno, quello di ieri, per unGranata che ha assistito alla partita Salernitana-Cosenza, all'. L'mobilista, al termine della gara, ha trovato la sua vettura in, lungo Via degli Uffici finanziari. Come riporta Salernonotizie, il cittadino ha chiesto.

