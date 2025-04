MotoGP Francesco Bagnaia Una classica sprint faccio fatica in queste gare è un limite mio

Francesco Bagnaia sorride a metà dopo aver chiuso al terzo posto la sprint Race del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, il pilota del team Ducati Factory ha sì conquistato un podio positivo, ma non ha mai dato la sensazione di poter essere della partita per fare qualcosa di più.La gara su distanza ridotta ha visto il successo, tanto per cambiare, di Marc Marquez che ha preceduto, e anche questo non fa notizia, suo fratello Alex con un distacco di 1.0 mentre completa il podio proprio Pecco Bagnaia a 3.0. Quarta posizione per Franco Morbidelli con un distacco di 3.5, quinta per Fermin Aldeguer a 5.7, mentre in sesta troviamo Fabio Di Giannantonio a 7.6. Chiude al settimo posto Maverick Vinales a 7.8, quindi ottavo Marco Bezzecchi a 10.

