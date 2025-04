Il dolore che si prova cercando di evitare il dolore Storia di una bocca

In Bluets era il blu primario del fiordaliso. Nel nuovo Pathemata - O, la storia della mia bocca (traduzione di Alessandra Castellazzi, nottetempo), il filtro scelto da Maggie Nelson per dispiegare le varianti dell'angoscia e del desiderio insite nella relazione con gli altri è un umiliante dolore alla mandibola. Se in Bluets la narrazione scaturiva da visioni, biografie, emozioni macchiate di blu per far emergere incognite profonde, in questo secondo capitolo di pari fascino, l'autrice riscopre il mondo per come questo dialoga e s'introduce nel proprio dolore, rivisitando così il motto: Pathemata Mathemata. Riducendo il libro a una tesi da dimostrare e qui ottimamente dimostrata, sarebbe quella di R.D. Laing: "C'è molta sofferenza nella vita e forse l'unica che può essere evitata è quella che deriva dall'evitare la sofferenza".

