Morto il migrante 19enne vittima di un incidente in bici Il Sindaco di Roscigno Profondamente addolorati

incidente stradale nel quale è Morto Ebrima Jatta, 19enne di origine nigeriana, ospite del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di Roscigno. Il giovane è deceduto nella serata di ieri.L'articolo Morto il migrante 19enne, vittima di un incidente in bici. Il Sindaco di Roscigno: “Profondamente addolorati” proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it - Morto il migrante 19enne, vittima di un incidente in bici. Il Sindaco di Roscigno: “Profondamente addolorati” Leggi su Cilentoreporter.it Commozione nel Salernitano per l'stradale nel quale èEbrima Jatta,di origine nigeriana, ospite del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di. Il giovane è deceduto nella serata di ieri.L'articoloildi unin. Ildi: “” proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine.

