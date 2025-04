Addio a Gentilini da lunedì a Ca Sugana aperta la camera ardente

Gentilini, scomparso giovedì scorso, 24 aprile, all'età di 95 anni. L'ex sindaco di Treviso, in una foto in cui. Trevisotoday.it - Addio a Gentilini, da lunedì a Ca' Sugana aperta la camera ardente Leggi su Trevisotoday.it "Non voglio fiori, ma opere di bene per amore dei miei cittadini". E' quanto è indicato nell'epigrafe per annunciare il funerale per annunciare le esequie dello "sceriffo" Giancarlo, scomparso giovedì scorso, 24 aprile, all'età di 95 anni. L'ex sindaco di Treviso, in una foto in cui.

Su questo argomento da altre fonti

L’addio a Magoo lunedì prossimo nella parrocchiale - "Addio Magoo". Verrà celebrato lunedì il funerale di Ivan Sirtori, il 49enne di Colle Brianza scomparso da casa a metà giugno del 2023, i cui resti sono stati ritrovati solo nei mesi scorsi. L’ultimo saluto è in programma il 3 marzo alle 10.30 di mattina nella chiesa di Costa Masnaga. Ivan si faceva chiamare Magoo. Al momento è stato solo accertato che il cranio e i pochi frammenti ossei rinvenuti nei boschi del San Genesio, a poche centinaia di metri dove lui abitava, sono suoi e sono tutto quel che rimane di lui. 🔗ilgiorno.it

Addio a Giancarlo Gentilini: il “sindaco sceriffo” di Treviso si spegne a 95 anni - Treviso saluta una delle sue figure politiche più iconiche e discusse: Giancarlo Gentilini, soprannominato il “sindaco sceriffo”, si è spento il 24 aprile 2025 all’età di 95 anni. La sua morte segna la fine di un’epoca, quella di una città che per trent’anni ha avuto in lui un punto di riferimento tanto amato quanto controverso. […] The post Addio a Giancarlo Gentilini: il “sindaco sceriffo” di Treviso si spegne a 95 anni appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

È morto Giancarlo Gentilini, addio all'ex sindaco "sceriffo" di Treviso - È morto all'età di 95 anni l'ex sindaco "sceriffo" di Treviso Giancarlo Gentilini. Dal 1994 al 2003 ha guidato la città, ma l'impegno politico è proseguito come vicesindaco e consigliere comunale fino al 2023. È stato uno storico esponente della Lega Nord. Presto sono arrivati i messaggi di... 🔗today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Addio a Gentilini, da lunedì a Ca' Sugana aperta la camera ardente; Giancarlo Gentilini, l'epigrafe con il cappello d'alpino dell'ex sindaco. La camera ardente a Ca Sugana e i fu; Giancarlo Gentilini è morto: addio al sindaco sceriffo di Treviso; Addio a Giorgio Banderali, in centinaia per i funerali: Gentilini in prima fila. 🔗Su questo argomento da altre fonti