Chi sono i genitori di Nicolas Maupas La malattia di mia mamma mi fece avvicinare alla recitazione

I genitori di Nicolas Maupas provengono da due mondi culturali e professionali diversi. Sua madre, siciliana, è una giornalista che ha sempre avuto una grande passione per i film d'autore, che ha saputo trasmettere al figlio. Suo padre, invece, è francese e lavora come grafico pubblicitario. Cresciuto in un ambiente bilingue e multiculturale, Nicolas ha avuto una visione della vita molto ampia, che ha sicuramente contribuito alla sua versatilità e al suo approccio alla recitazione.La sua passione per il cinema è nata proprio grazie alla madre, con cui condivideva molte ore davanti alla tv a guardare film. In un momento particolarmente difficile, quando lei era malata, Nicolas ha trovato nella recitazione un modo per farla sorridere e alleggerire la sua sofferenza, inventando storie e personaggi che entravano nei mondi immaginari che lui stesso creava.

