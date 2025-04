Ultim’ora Atalanta Lecce la decisione dei salentini il programma

decisione della squadra del Lecce in vista della prossima partita in programma contro l'Atalanta. La partita Atalanta-Lecce, rinviata a domenica 27 aprile alle 20:45, si giocherà regolarmente. La squadra salentina, nonostante sia fortemente colpita dalla scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita, storicamente legato alla società, ha deciso di scendere in campo per onorarlo.Il Lecce, giovedì 24 aprile, dopo la scomparsa di Fiorita, aveva fatto immediato ritorno in Salento, ottenendo il rinvio della partita. La Lega Serie A, però, ha deciso di riprogrammare il match due giorni dopo. I salentini avrebbero voluto spostare la partita dopo il funerale, anche per il rispetto alla famiglia e al dolore di tutti i componenti dello staff. All'esterno dello stadio, infatti, era arrivata anche la presa di posizione da parte della Curva Nord giallorossa con un messaggio inequivocabile che si allineava all'intenzione di non scendere in campo.

