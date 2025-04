Cremlino pronti a colloqui con Kiev senza precondizioni

colloqui con Kiev senza alcuna precondizione": lo afferma il Cremlino, come riporta la Tass. Quotidiano.net - Cremlino, pronti a colloqui con Kiev senza precondizioni Leggi su Quotidiano.net Nell'incontro con l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff il presidente russo Vladimir Putin ha detto che "la Russia è pronta a riprendere iconalcuna precondizione": lo afferma il, come riporta la Tass.

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, oggi il vertice dei leader Ue a Parigi. Rubio vola in Arabia per i colloqui con Mosca. Uk e Svezia: “Pronti a inviare truppe di pace” - Con la diplomazia internazionale che cerca una soluzione al conflitto, Ucraina e Russia continuano a bersagliarsi a vicenda. Le autorità di Kiev affermano che le forze russe hanno attaccato stanotte diverse zone del paese, causando danni e disservizi. Dieci droni di Mosca avrebbero preso di mira la città di Zaporizhzhia colpendo alcuni magazzini, che hanno preso fuoco. Interruzioni di corrente dovute ai raid si sono verificate invece a Kherson. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump: “Zelensky mi ha inviato una lettera, è pronto a sedersi al tavolo di pace”. Cremlino vuole trattative a Minsk. Cina: “Pronti a ogni guerra” - Secondo il tycoon il presidente ucraino è pronto a siglare anche un accordo sui minerali. Macron parla alle 20 alla Francia. Polonia: “Il dialogo col leader di Kiev avda avanti” L'articolo Trump: “Zelensky mi ha inviato una lettera, è pronto a sedersi al tavolo di pace”. Cremlino vuole trattative a Minsk. Cina: “Pronti a ogni guerra” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Raid di droni ucraini su Mosca: rischio per i colloqui di pace, avverte il Cremlino - Il massiccio raid di droni ucraini della notte scorsa su Mosca e sulla regione di Mosca potrebbe compromettere i contatti con l'Ucraina: lo ha detto all'agenzia RIA Novosti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Non ci sono ancora trattative in corso… Ma il fatto che la tendenza emergente possa essere notevolmente rovinata è vero", ha affermato Peskov, rispondendo alla domanda dell'agenzia se il Cremlino consideri l'attacco ucraino un tentativo di Kiev di interrompere i colloqui di pace. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

