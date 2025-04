Fiumicino Severini Perfetta sinergia tra forze di poliza locali e statali

Fiumicino – Il nome di Fiumicino ha conquistato una visibilità globale, trainato dall’efficienza e dal prestigio dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. A sottolinearlo è stato il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, che .ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il ruolo sempre più centrale che la città sta assumendo nel panorama mondiale.«Il nostro aeroporto – ha dichiarato Severini – è una vetrina straordinaria che proietta l’immagine di Fiumicino in ogni angolo del pianeta. Non solo come punto di transito, ma come simbolo di efficienza, accoglienza e sicurezza. Un risultato di cui dobbiamo essere fieri e che rappresenta una grande opportunità anche per il nostro tessuto economico e sociale».Se da un lato il presidente ha evidenziato il valore strategico dello scalo, dall’altro ha voluto rimarcare il successo del nuovo sistema di sicurezza, progettato a livello governativo e Perfettamente attuato nel contesto locale. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it – Il nome diha conquistato una visibilità globale, trainato dall’efficienza e dal prestigio dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. A sottolinearlo è stato il presidente del Consiglio comunale, Roberto, che .ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il ruolo sempre più centrale che la città sta assumendo nel panorama mondiale.«Il nostro aeroporto – ha dichiarato– è una vetrina straordinaria che proietta l’immagine diin ogni angolo del pianeta. Non solo come punto di transito, ma come simbolo di efficienza, accoglienza e sicurezza. Un risultato di cui dobbiamo essere fieri e che rappresenta una grande opportunità anche per il nostro tessuto economico e sociale».Se da un lato il presidente ha evidenziato il valore strategico dello scalo, dall’altro ha voluto rimarcare il successo del nuovo sistema di sicurezza, progettato a livello governativo emente attuato nel contesto locale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiumicino, Severini: ” L’arbitrarietà del consiglio comunale? il rispetto delle regole è garantito” - Fiumicino, 28 marzo 2025- In merito alle recenti dichiarazioni dell’opposizione riguardo alla presunta gestione arbitraria dei lavori del Consiglio comunale, il Presidente, Roberto Severini, chiarisce alcuni punti fondamentali per ristabilire la verità dei fatti. “Come previsto dall’articolo 52, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria del Consiglio comunale e ai Gruppi Consiliari, almeno quattro giorni prima della seduta, salvo i casi di comprovata urgenza. 🔗ilfaroonline.it

Severini: “Fondi dalla Regione per il lungomare di Fiumicino e la viabilità a Palidoro” - Fiumicino, 26 marzo 2025 – “Amministrare bene significa ottenere riconoscimenti. Per questo siamo davvero soddisfatti dello stanziamento che la Regione Lazio ci ha riconosciuto: 1.2 milioni di euro che serviranno per il progetto di riqualificazione del lungomare della Salute di Fiumicino e per la messa in sicurezza dell’incrocio sulla strada provinciale Palidoro Crocicchie, tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo”. 🔗ilfaroonline.it

Fiumicino, Severini: “Le scritte contro Baccini non hanno nulla di democratico e dignitoso” - Fiumicino, 10 marzo 2025- “La democrazia è confronto, aspro, duro, a volte poco ortodosso. Democrazia è avere idee e posizioni contrastanti, difenderle con onore e dignità. Le scritte ingiuriose e vergognose nei confronti del sindaco Baccini apparse su un muro che delimita l’area demaniale della Waterfront per protestare contro il porto turistico crocieristico, no non hanno nulla di democratico e di dignitoso. 🔗ilfaroonline.it

Ne parlano su altre fonti

Fiumicino, Severini: “Perfetta sinergia tra forze di poliza locali e statali”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fiumicino, Severini: “Perfetta sinergia tra forze di poliza locali e statali” - Dopo l'arrivo e la ripartenza dei grandi leader internazionali, il presidente del consiglio comunale di Fiumicino traccia un bilancio ... 🔗ilfaroonline.it

Severini: “Fondi dalla Regione per il lungomare di Fiumicino e la viabilità a Palidoro” - Roberto Severini, presidente del Consiglio Comunale Città di Fiumicino. “Interventi importanti per il nostro territorio che saremo in grado di realizzare grazie ai buoni rapporti che oggi ... 🔗ilfaroonline.it