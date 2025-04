La frecciata di Dall’Igna a Bagnaia primo avvertimento e futuro da scrivere

rivolte a Francesco Bagnaia al termine della Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera la gara su distanza ridotta si è risolta, come quasi sempre in questa annata, in una doppietta per i fratelli Marquez (con Marc davanti ad Alex) e con Pecco costretto ad accontentarsi del terzo gradino del podio.Nel sabato andaluso il pilota due-volte campione del mondo partiva da una positiva prima fila nella Sprint Race, con la chiara intenzione di puntare in alto. Dopo le qualifiche, chiuse in terza posizione, aveva raccontato di avere compiuto alcuni passi in avanti a livello di set-up con la sua GP25 e, dichiarandosi veloce, era pronto a vendere cara la pelle per il successo odierno.

