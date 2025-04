La guida di Shalom non va al funerale del Papa Nauseato da chi lo piange dopo averlo avversato per anni

Papa Francesco da casa celebrando per lui una messa nel monastero delle Clarisse di Fucecchio insieme a coloro che vorranno partecipare. Sono Nauseato dai discorsi che sento anche da parte di coloro che lo hanno avversato e ferito con ingiurie in questi 12 anni di servizio come Vescovo di Roma e, dunque, capo della Chiesa”. Lo afferma in una lettera monsignor Andrea Pio Cristiani, presidente del movimento Shalom di San Miniato, invitando i fedeli alla messa di oggi alle 17,30 e spiegando loro perché non è andato ai funerali di Papa Francesco."I peggiori avversari e denigratori – aggiunge – li ha trovati proprio in casa, in gonnella rossa e non c'è da stupirsi considerando la sua guerra ai privilegi, ai fasti, alla ricchezza, alla carriera, ai titoli, agli ossequi, ai palazzi, ai sudditi, ai fronzoli da principesse rinascimentali e al salire e scendere su auto di grossa cilindrata”. Lanazione.it - La guida di Shalom non va al funerale del Papa: “Nauseato da chi lo piange dopo averlo avversato per anni” Leggi su Lanazione.it San Miniato (Pisa), 26 aprile 2025 – “Ho scelto di ringraziareFrancesco da casa celebrando per lui una messa nel monastero delle Clarisse di Fucecchio insieme a coloro che vorranno partecipare. Sonodai discorsi che sento anche da parte di coloro che lo hannoe ferito con ingiurie in questi 12di servizio come Vescovo di Roma e, dunque, capo della Chiesa”. Lo afferma in una lettera monsignor Andrea Pio Cristiani, presidente del movimentodi San Miniato, invitando i fedeli alla messa di oggi alle 17,30 e spiegando loro perché non è andato ai funerali diFrancesco."I peggiori avversari e denigratori – aggiunge – li ha trovati proprio in casa, in gonnella rossa e non c'è da stupirsi considerando la sua guerra ai privilegi, ai fasti, alla ricchezza, alla carriera, ai titoli, agli ossequi, ai palazzi, ai sudditi, ai fronzoli da principesse rinascimentali e al salire e scendere su auto di grossa cilindrata”.

Cosa riportano altre fonti

Manutenzione di una sigaretta elettronica: guida pratica per la pulizia e la cura del dispositivo - Una sigaretta elettronica, così come qualsiasi dispositivo soggetto a un uso quotidiano, necessita di una manutenzione regolare per funzionare correttamente nel tempo. Una pulizia attenta, infatti, non solo preserva la qualità dell’esperienza di svapo, ma contribuisce anche a prolungarne la vita utile e a prevenire malfunzionamenti. Perché è importante mantenere pulita la sigaretta elettronica Mantenere pulita la sigaretta elettronica non è solo una buona abitudine: è un passaggio essenziale per garantirne il corretto funzionamento. 🔗laprimapagina.it

Coachella 2025: la guida al festival musicale più iconico - È arrivata la stagione del Coachella, uno dei festival musicali più conosciuti al mondo che si svolge nel cuore del deserto statunitense. Artisti internazionali, ospiti provenienti da tutto il mondo, moltissimi vip (anche nel pubblico) e divertimento assicurato sono all’ordine del giorno per quella che è una delle manifestazioni musicali più iconiche di sempre. La storia del Coachella Il Festival ideato nel 1999 serviva a rilanciare la musica alternative e rock. 🔗quotidiano.net

GUIDA TV 16 APRILE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI CHI L’HA VISTO - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:55 Whitney: Una Voce Diventata Leggenda Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:25 Mare Fuori 5 1°Tv Linea di Confine Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:25 01:00 Fuori dal Coro Una Vita Rubata Talk Show Film Canale 5 21:40 23:50 Tutto Quello Che Ho 1°Tv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 00:20 Kingsman: Il Cerchio d’Oro Scappa: Get Out Film Film La7 21:15 23:40 Una ... 🔗bubinoblog

Altre fonti ne stanno dando notizia

La guida di Shalom non va al funerale del Papa: “Nauseato da chi lo piange dopo averlo avversato per anni”; Brasile: Davi Alcolumbre riconfermato, un ebreo torna alla guida del Senato brasiliano; Guida ai Vintage Trend 2025: cosa (e chi) andrà di moda secondo gli esperti; Dolore, solidarietà, speranza. 🔗Approfondimenti da altre fonti